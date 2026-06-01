Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Augsburg (ots)

BAB 8/ FR Stuttgart/ AS Dasing - Friedberg - Am Sonntag (31.05.2026) kam es auf der A8 zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 15.00 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit einem Kleintransporter die A8 und überholte hier ein weiteres Fahrzeug, dass sich auf dem mittleren Fahrstreifen befand. Als der 49-Jährige sich wieder nach rechts auf den mittleren Fahrstreifen einordnen wollte, verlor er möglicherweise aufgrund des herrschenden Unwetters die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Kleintransporter geriet anschließend nach rechts in den Grünstreifen und kippte hier auf die linke Fahrzeugseite. Die drei Insassen des Fahrzeugs konnten dieses selbständig und mit Hilfe einiger Ersthelfer verlassen. Alle drei wurden durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der mittlere und der rechte Fahrstreifen wurden für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn aufgrund auslaufender Betriebsstoffe für ca. zweieinhalb Stunden gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 16.500 Euro. Der 49-Jährige hat die rumänische Staatsangehörigkeit.

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