Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (01.06.2026) ereignete sich auf der Amagasaki-Allee ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrradfahrer leicht verletzte.

Gegen 17.00 Uhr befuhr eine 41-jährige Autofahrerin die Amagasaki-Allee in östliche Fahrtrichtung. Als sie in die Proviantbachstraße abbiegen wollte, übersah sie einen 39-jährigen Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Dieser stürzte und verletzte sich leicht.

Das Fahrrad des 39-Jährigen wurde zudem beschädigt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen die 41-Jährige.

Die 41-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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