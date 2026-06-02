Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (01.06.2026) im Zeitraum von 09.30 Uhr bis 12.30 Uhr parkte eine 24-Jährige ihr Auto in der Localbahnstraße. Dieses wurde durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigt. Der Täter entfernte sich im Nachgang unerkannt.

Der Schaden am Auto beträgt rund 1.500EUR.

Die Polizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 entgegen.

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