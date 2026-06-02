PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (01.06.2026) im Zeitraum von 09.30 Uhr bis 12.30 Uhr parkte eine 24-Jährige ihr Auto in der Localbahnstraße. Dieses wurde durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigt. Der Täter entfernte sich im Nachgang unerkannt.

Der Schaden am Auto beträgt rund 1.500EUR.

Die Polizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 15:07

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montag (01.06.2026) ereignete sich auf der Amagasaki-Allee ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrradfahrer leicht verletzte. Gegen 17.00 Uhr befuhr eine 41-jährige Autofahrerin die Amagasaki-Allee in östliche Fahrtrichtung. Als sie in die Proviantbachstraße abbiegen wollte, übersah sie einen 39-jährigen Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Dieser stürzte und verletzte sich ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 13:01

    POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruchsdiebstahl

    Augsburg (ots) - Neusäß - Im Zeitraum zwischen dem 28.05.2026 und dem 03.05.2026 kam es zu einem Einbruch in der Lortzingstraße. Die Geschädigten befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Urlaub. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zum Haus und durchwühlte dieses. Er entwendete diverse Wertgegenstände und Bargeld. Der Diebstahlschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 13:01

    POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

    Augsburg (ots) - BAB 8/ FR Stuttgart/ AS Dasing - Friedberg - Am Sonntag (31.05.2026) kam es auf der A8 zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 15.00 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit einem Kleintransporter die A8 und überholte hier ein weiteres Fahrzeug, dass sich auf dem mittleren Fahrstreifen befand. Als der 49-Jährige sich wieder nach rechts auf den mittleren Fahrstreifen einordnen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren