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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Montag (01.06.2026) gegen 14.00 Uhr kam es zu einem Brand eines Hausdaches in Folge von Schweißarbeiten.

Ein 38-jähriger Dachdecker führte Schweißarbeiten an einem Hausdach durch. In Folge der Arbeiten fing der Dachstuhl Feuer und beschädigte unter anderem das Dach und die angebrachte PV-Anlage. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 80.000EUR. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den 38-Jährigen.

Der 38-Jährige besitzt die italienische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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