Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Rollerdiebstahl

Augsburg (ots)

Oberhausen - Im Zeitraum von Donnerstag (28.05.2026), 17.15 Uhr, bis Montag (01.06.2026), 15.00 Uhr, entwendete ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Roller aus der Dieselstraße.

Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der 0821/323-2510 entgegen.

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