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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Rollerdiebstahl

Augsburg (ots)

Oberhausen - Im Zeitraum von Donnerstag (28.05.2026), 17.15 Uhr, bis Montag (01.06.2026), 15.00 Uhr, entwendete ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Roller aus der Dieselstraße.

Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der 0821/323-2510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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