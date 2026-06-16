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Polizei Hagen

POL-HA: Randaliererin beleidigt Passanten und erhält Strafanzeige

Hagen-Mitte (ots)

In der Körnerstraße sprach eine Hagenerin am Montag (15.06.) Polizisten an und berichtete den Beamten, dass sie kurz zuvor beleidigt worden sei. Die 53-Jährige traf nach eigenen Erzählungen gegen 16.15 Uhr in einem Bus auf eine andere Frau. Diese habe die Hagenerin und weitere Personen unter anderem als "scheiß Behinderte" betitelt und sich fremdenfeindlich geäußert.

Die Beamten trafen die 61-jährige Randaliererin an, suchten das Gespräch mit ihr und sprachen einen Platzverweis für den Innenstadtbereich aus. Daraufhin schrie die Frau und äußerte, dass sie ihren Anwalt verständigen werde. Zunächst entfernte sie sich, hielt sich dann jedoch ca. eine Minute später am Friedrich-Ebert-Platz auf. Hier pöbelte sie unbeteiligte Personen an und schrie weiterhin kontinuierlich herum. Zur Verhinderung weiterer Straftaten setzten die Einsatzkräfte den Platzverweis durch und leiteten ein Strafverfahren gegen die 61-Jährige ein. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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