Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei vor Kiosk in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

Zwei Männer gerieten am Montagnachmittag (15.06.2026) vor einem Kiosk in der Innenstadt aneinander. Gegen 16 Uhr betrat ein 41-jähriger Hagener den Laden in der Körnerstraße. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache entstand zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen ihm und dem 29-jährigen Kioskbetreiber. Diese verlagerte sich aus dem Geschäft heraus auf den Gehweg und endete in einer Schlägerei. Ein 17-jähriger Zeuge ging dazwischen und trennte die beiden Kontrahenten voneinander. Keiner der Männer musste rettungsdienstlich behandelt werden. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen der wechselseitigen Körperverletzung ein. (sen)

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