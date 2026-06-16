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Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei vor Kiosk in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

Zwei Männer gerieten am Montagnachmittag (15.06.2026) vor einem Kiosk in der Innenstadt aneinander. Gegen 16 Uhr betrat ein 41-jähriger Hagener den Laden in der Körnerstraße. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache entstand zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen ihm und dem 29-jährigen Kioskbetreiber. Diese verlagerte sich aus dem Geschäft heraus auf den Gehweg und endete in einer Schlägerei. Ein 17-jähriger Zeuge ging dazwischen und trennte die beiden Kontrahenten voneinander. Keiner der Männer musste rettungsdienstlich behandelt werden. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen der wechselseitigen Körperverletzung ein. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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