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Polizei Hagen

POL-HA: Schwerpunkteinsatz: Frau will Drogen aus Fenster werfen

POL-HA: Schwerpunkteinsatz: Frau will Drogen aus Fenster werfen
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Hagen (ots)

Bei einem Schwerpunkteinsatz am Freitag (12.06.2026) waren Beamte des Schwerpunktdienstes und der Kriminalpolizei gemeinsam in den Konzeptbereichen unterwegs. Mit dem Ziel der Bekämpfung der Straßen- und Rauschgiftkriminalität kontrollierten sie unter anderem in einer Parkanlage in der Konkordiastraße und der Körnerstraße. Dort beobachteten sie einen 30-jährigen Mann, der versuchte, Betäubungsmittel vor den Polizisten in einem Gebüsch zu verstecken. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zudem stellten zivile Einsatzkräfte das Auto eines per Haftbefehl gesuchten Mannes an einer Wohnanschrift in Altenhagen fest. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass sich der 43-Jährige in der Wohnung seiner Lebensgefährtin aufhält. Als die Beamten an der Wohnungstür klingelten, beobachteten Einsatzkräfte, die sich außerhalb des Hauses befanden, wie die Frau versuchte, eine Tasche aus dem Fenster zu werfen. Bei Erblicken der Beamten erschrak sie jedoch und verschwand aus ihrem Sichtbereich. Die Bewohnerin weigerte sich trotz Aufforderung, die Wohnungstür zu öffnen, weshalb sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zutritt verschafften.

In der Tasche, die die Frau zuvor offensichtlich entfernen wollte, fanden die Polizisten Drogen in nicht geringer Menge: 400 Gramm Marihuana, mehrere verpackte Haschisch-Platten, mehrere Dutzend Tüten mit Marihuana, 10 Einheiten Kokain, diverse Amphetamine, ein Dutzend Tabletten Ecstasy.

Der per Haftbefehl gesuchte 43-Jährige hatte sich in der Zwischenzeit mit seinem Fahrzeug unbemerkt entfernt und eine Verfolgungsfahrt ausgelöst. Er konnte durch die Beamten auf seiner Flucht festgenommen und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden (s. OTS-Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6294446). Auch seine 37-jährige Komplizin wurde vorläufig festgenommen. Aufgrund des Fundes der Betäubungsmittel wurde gegen beide ein Ermittlungsverfahren wegen "Handeltreibens in nicht geringer Menge" eingeleitet. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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