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Polizei Hagen

POL-HA: Nach Verfolgungsfahrt: Polizei nimmt 43-Jährigen mit offenem Haftbefehl fest

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 43-Jähriger floh am Freitag (12.06.2026) vor Polizeibeamten, als sie seinen Haftbefehl vollstrecken wollten. Der Mann fuhr mit seinem Wagen davon, flüchtete anschließend zu Fuß und konnte schließlich festgenommen werden.

Zivile Polizeibeamte erschienen um etwa 15.20 Uhr in Altenhagen an der Wohnanschrift des 43-Jährigen, um seinen Haftbefehl in Höhe von zwei Jahren Freiheitsstrafe zu vollstrecken. In seiner Wohnung hielt sich lediglich seine Lebensgefährtin auf, jedoch befand sich sein Auto geparkt an der Straße. In der Wohnung fanden die Beamten verschiedene Betäubungsmittel, die dem 43-Jährigen zugeordnet werden konnten.

Während sich die Beamten in der Wohnung befanden, flüchtete der Mann mit seinem Wagen, den die Einsatzkräfte zuvor im Umfeld festgestellt hatten. Die Polizisten nahmen umgehend die Verfolgung auf und fuhren dem Jaguar über die Fuhrparkstraße in Richtung Eckeseyer Straße hinterher. An einer roten Ampel gaben sich die zivil gekleideten Beamten zu erkennen und wollten ihn stellen. Dem 43-Jährigen gelang es jedoch, seinen Wagen zu wenden und seine Fahrt in Richtung Brinkstraße fortzusetzen. Dabei beschleunigte er stark, überholte Fahrzeuge und gefährdete den Gegenverkehr. Im weiteren Verlauf bog er in die Röntgenstraße ab, die in eine Sackgasse mündete und die Weiterfahrt verhinderte.

Der Mann stieg aus und flüchtete zu Fuß. Schließlich konnten die Polizisten den 43-Jährigen in der Friedensstraße stellen. Er leistete jedoch Widerstand und verletzte drei Beamte dadurch leicht. Die Einsatzkräfte legten dem 43-Jährigen Handschellen an und brachten ihn zur Vollstreckung seines bestehenden Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt. (rst)

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Telefon: 02331 986 15 15
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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