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Polizei Hagen

POL-HA: Seniorin durchschaut Trickbetrüger: Abfrage des Geburtsdatums enttarnt Betrüger

Hagen-Boele (ots)

Eine Seniorin aus Boele erhielt am Mittwoch (10.06.) gegen 14 Uhr einen Anruf eines Trickbetrügers. Der Mann versuchte, sich als Sohn der 87-Jährigen auszugeben, und gab an, dass er sich aktuell auf der Intensivstation eines Krankenhauses befinde und lebensbedrohlich erkrankt sei. Er habe sich mit dem Ebolavirus infiziert und benötige eine lebensnotwendige Spritze, die jedoch viel Geld koste. Der Anrufer versuchte dabei zu erfragen, wie viel Geld sich im Haus der Hagenerin befindet. Die 87-Jährige ließ sich jedoch nicht beirren und forderte den Betrüger auf, ihr das Geburtsdatum ihres Sohnes zu nennen. Unmittelbar daraufhin brach der Mann das Gespräch ab und legte auf. Die Hagener Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Verhaltenshinweise bei Betrugsanrufen:

Wenn sich Personen am Telefon als Angehörige ausgeben, Geld fordern und Sie sich nicht sicher sind, ob es sich tatsächlich um eine Ihnen vertraute Person handelt, sollten Sie persönliche Informationen erfragen, die nur echte Angehörige kennen. Wie im Falle des oben geschilderten Falls, können Sie bei der Abfrage in Erfahrung bringen, ob es sich um einen Betrugsanruf handelt.

Seien Sie misstrauisch und geben Sie am Telefon keine personenbezogenen Daten wie zum Beispiel Ihre Bankverbindung oder PIN-Nummern heraus.

Verabreden Sie sich mit niemandem zur Übergabe von Geld oder Schmuck. Beenden Sie verdächtige Telefonate umgehend und wählen Sie den Notruf der Polizei.

Bitte sprechen Sie mit Ihren älteren Angehörigen über Betrugsmaschen und sprechen Sie richtige Verhaltenshinweise ab. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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