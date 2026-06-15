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Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung - Zwei alkoholisierte Männer greifen Sicherheitsdienst an

Hagen-Mitte (ots)

Zwei alkoholisierte Männer griffen am Samstagabend (13.06.2026) im Graf-von-Galen-Carré einen Mitarbeiter des dort eingesetzten Sicherheitsdienstes an. Gegen 18.40 Uhr traf der 30-Jährige auf die beiden 39- und 37-jährigen Männer und stellte fest, dass gegen diese ein aktuelles Hausverbot vorlag. Nachdem er sie darauf angesprochen und aufgefordert hatte, die Örtlichkeit zu verlassen, reagierten die beiden alkoholisierten Männer aggressiv und griffen den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes an. Einer von ihnen schlug ihm mit einem Handy ins Gesicht, der andere Täter schubste den Mann zu Boden. Der 30-Jährige alarmierte die Polizei und die Angreifer flüchteten. Polizeibeamte trafen sie bei einer sofort eingeleiteten Fahndung an der Schwenke an und stellten deren Personalien fest. Die Kripo ermittelt nun wegen der gefährlichen Körperverletzung. (sen)

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Telefon: 02331 986 15 15
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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