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Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl eines E-Scooters in Hagen Altenhagen

Hagen (ots)

Am Samstag, 13.06.2026, kam es im Hagener Stadtteil Altenhagen zu einem Diebstahl eines E-Scooters. Eine 13-jährige aus Hagen war mit dem E-Scooter ihrer älteren Schwester gegen 15:10 Uhr im Bereich der Alexander Straße unterwegs. Um an einem Fußballspiel am Sportplatz der Sportfreunde Westfalia teilzunehmen, hatte sie den Xiaomi E-Scooter an einem dortigen Fahrradständer abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als die Hagenerin gegen 19:40 Uhr zum Fahrradständer zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl des E-Scooters samt dem Schloss fest. Der Wert des entwendeten E-Scooters beträgt etwa 400 Euro. Hinweise auf die noch unbekannte Täterschaft nimmt die Polizei Hagen unter 02331 - 9860 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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