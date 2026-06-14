POL-HA: Diebstahl eines E-Scooters in Hagen Altenhagen
Hagen (ots)
Am Samstag, 13.06.2026, kam es im Hagener Stadtteil Altenhagen zu einem Diebstahl eines E-Scooters. Eine 13-jährige aus Hagen war mit dem E-Scooter ihrer älteren Schwester gegen 15:10 Uhr im Bereich der Alexander Straße unterwegs. Um an einem Fußballspiel am Sportplatz der Sportfreunde Westfalia teilzunehmen, hatte sie den Xiaomi E-Scooter an einem dortigen Fahrradständer abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als die Hagenerin gegen 19:40 Uhr zum Fahrradständer zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl des E-Scooters samt dem Schloss fest. Der Wert des entwendeten E-Scooters beträgt etwa 400 Euro. Hinweise auf die noch unbekannte Täterschaft nimmt die Polizei Hagen unter 02331 - 9860 entgegen.
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