Polizei Hagen

POL-HA: Schranke im Parkhaus der Volme Galerie beschädigt

Hagen (ots)

Ein 18-jähriger Hagener und zwei seiner Freunde, mieteten sich am späten Freitagnachmittag auf dem obersten Parkdeck der Volme Galerie drei Leih-E-Scooter und wollten damit das Parkhaus verlassen. In der Ausfahrt des Parkhauses fuhr der 18-jährige gegen die dort befindliche Schranke und riss diese aus der Verankerung. Alle drei entfernten sich zunächst von der Unfallörtlichkeit. Die beiden Begleiter des 18-jährigen bekamen jedoch ein schlechtes Gewissen, begaben sich zurück zur Unfallstelle und riefen die Polizei. Auf Befragen gaben sie die Personalien des Unfallverursachers preis. Dieser konnte zunächst nicht an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Gegen 21.30 Uhr erschien er dann aber doch noch freiwillig in der Polizeiwache Innenstadt und gab seine Unfallbeteiligung zu. Er gab an, zu schnell in die Ausfahrt gefahren zu sein, so dass er vor der Schranke nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Ihn erwartet trotz des Geständnisses eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (Kli.)

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