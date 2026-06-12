Polizei Hagen

POL-HA: Rollerfahrer verunfallt aufgrund von nasser Fahrbahn

Hagen-Mitte (ots)

Am Donnerstagabend (11.06.2026) erlitt ein 21 Jahre alter Rollerfahrer durch einen Sturz auf nasser Fahrbahn leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der junge Mann geriet um circa 21.40 Uhr im Kreuzungsbereich Elberfelder Straße / Bergstraße mit dem Kleinkraftrad ins Rutschen und stürzte zu Boden. Zum Unfallzeitpunkt regnete es. Laut eigener Aussage hatte der 21-Jährige die Kontrolle aufgrund der nassen Fahrbahn verloren. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte ihn zunächst vor Ort und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. (rst)

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