Polizei Münster

POL-MS: Fahrrad- und Rucksackdiebin erwischt

Münster (ots)

Am Dienstagmorgen (09.06., 10:05 Uhr) hat eine 36-Jährige zunächst versucht, ein Fahrrad zu stehlen, und anschließend einen Rucksack aus einem Auto entwendet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt ein 59-jähriger Lieferant mit seinem Fahrzeug an der Warendorfer Straße und verließ für eine Auslieferungstätigkeit kurzzeitig seinen Wagen. Als er zurückkehrte, bemerkte er, dass sein Rucksack nicht mehr auf dem Beifahrersitz lag. Daraufhin sprach er eine 36-Jährige an, die an der gegenüberliegenden Straßenseite an einem Fahrrad hantierte und gerade einen Winkelschleifer in ihrem Rucksack verstaute. Da dem Bochumer die Frau schon im Vorfeld aufgefallen war, als sie das Fahrrad schob und dabei die Hinterachse anhob, bestand für ihn der Verdacht, dass sie das Rad und auch seinen Rucksack gestohlen hatte. Im weiteren Verlauf stritten die Parteien lauthals, und es kam zu einer Rangelei, sodass mehrere Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden. Der 59-Jährige trug bei der körperlichen Auseinandersetzung leichte Verletzungen davon, die Frau blieb unverletzt.

Nachdem Polizisten hinzukamen, gab die 36-Jährige zu, das Fahrrad gestohlen zu haben. Auch den Rucksack des 59-Jährigen fanden die Beamten im Rucksack der Frau mit italienischer Staatsangehörigkeit. Das gestohlene Rad übergaben die Polizisten im Nachhinein dem rechtmäßigen Eigentümer. Den Winkelschleifer stellten sie sicher.

Darüber hinaus fertigten die Polizisten Strafanzeigen wegen Fahrraddiebstahls und räuberischen Diebstahls gegen die 36-Jährige sowie eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen den 59-Jährigen mit deutscher und polnischer Staatsangehörigkeit.

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