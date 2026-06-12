Polizei Hagen

POL-HA: Drogendealer festgenommen - Mann kommt aus Gebüsch in Parkanlage

Hagen-Mitte (ots)

Beamte des Schwerpunktdienstes der Polizei Hagen kontrollierten am Donnerstagnachmittag (11.06.2026) in der Innenstadt einen 24-jährigen Mann und fanden Drogen bei ihm. Als die Polizisten gegen 13 Uhr zu Fuß die Grünanlage an der Konkordiastraße bestreiften, wurden sie auf den Mann aufmerksam, der aus einem Gebüsch herauskam. Sie sprachen den 24-Jährigen an und kontrollierten ihn. Dabei fanden sie sowohl in der Hosentasche als auch in einer Kaugummipackung mehrere sogenannte "Bubbles" auf, die offenbar mit Kokain gefüllt waren. Zudem hatte der Mann Bargeld in einer Stückelung bei sich, die darauf schließen ließ, dass er mit den Drogen handeln wollte. Die Polizisten stellten die Bubbles, das Bargeld sowie das Handy des Mannes, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, sicher. Wegen vorliegender Haftgründe nahmen sie ihn vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

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