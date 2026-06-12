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Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Raub in der Innenstadt - Unbekannte drohen den Einsatz eines Messers an

Hagen-Mitte (ots)

Mehrere bislang unbekannte Täter drohten einem 32-jährigen Mann am Donnerstagabend (11.06.2026) in der Innenstadt mit dem Einsatz eines Messers und forderten die Herausgabe seines Fahrrades. Der Mann saß gegen 21 Uhr auf einer Bank im Volkspark und hatte sein Fahrrad neben sich abgestellt. Als die unbekannten Täter zu ihm kamen, sprach ihn einer von ihnen mit den Worten "Gib uns dein Fahrrad, sonst stech ich dich ab!" an. Ein Messer hielt er ersten Ermittlungen zufolge dabei nicht in der Hand. Weil der 32-Jährige unmittelbar den Notruf der Polizei wählte, flüchteten die Unbekannten in Richtung des angrenzenden Parkhauses. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung trafen Polizeibeamte im Nahbereich vier Männer im Alter zwischen 17 und 18 Jahren an, die aufgrund der Personenbeschreibung als Tatverdächtige in Frage kommen. Sie stellten die Personalien fest und übergaben die weiteren Ermittlungen an die Kriminalpolizei. (sen)

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Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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