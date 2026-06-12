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POL-HA: Ungewöhnlicher Einsatz: Polizei rettet Entenfamilie

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Hagen-Eilpe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (11.06.2026) kam es für eine Streifenwagenbesatzung zu einem ungewöhnlichen Einsatz in Eilpe. Da sich eine Entenmutter mit ihren neun Küken in die Krähnockerstraße verirrt hatte und über die Fahrbahn ging, entschlossen sich die Polizisten, die Entenfamilie zur Volme zu begleiten. Ihr Weg führte unter anderem über die stark befahrene Franzstraße und Eilper Straße. Die Strecke sicherten die eingesetzten Polizeikräfte entsprechend ab und führten die zehn Tiere Schritt für Schritt sicher bis zur Volme, wo sie gemeinsam weiterschwammen. (rst)

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