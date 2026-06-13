Polizei Hagen

POL-HA: Sachbeschädigungen an PKW in der Finkenkampstraße

Hagen (ots)

In der Freitagnacht, gegen 23:00 und 02:00 Uhr, wurden in der Finkenkampstraße auf Höhe der Hausnummer 1 drei geparkte PKW mit weißem Lack bespritzt und mit weißem Graffiti besprüht. Einer der Fahrzeughalter gab an, dass er sich gegen 23 Uhr noch an seinem Fahrzeug befand und zu diesem Zeitpunkt alles in Ordnung war. Gegen 02:00 Uhr habe er dann die Farbe auf den Fahrzeugen entdeckt. Bei Eintreffen der Polizei war die Farbe noch feucht, so dass die Tat unmittelbar vorher stattgefunden haben muss. Dem Fahrzeughalter war zuvor nichts Verdächtiges aufgefallen. Eine Strafanzeige wurde erstattet. Wer kann Hinweise auf den oder die Täter geben? (Kli.)

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