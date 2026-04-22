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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Pkw mit NOH-Kennzeichen entwendet - Zeugen gesucht (Korrektur: Ortsangabe)

Bad Bentheim (ots)

Zwischen Sonntag, 19. April 2026, 22:30 Uhr, und Montag, 20. April 2026, 07:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in der Straße "Hilgestiege" einen Pkw entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat die Täterschaft das Grundstück und verschaffte sich Zugang zu dem verschlossenen Fahrzeug. Wie genau das Fahrzeug geöffnet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen Dodge Ram 1500 mit dem amtlichen Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk NOH.

Die bislang unbekannte Täterschaft entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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