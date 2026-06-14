Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfallflucht im Nahbereich der Hagener Fernuniversität

Hagen (ots)

Am Samstag, 13.06.2026, beobachtete ein 47-jähriger Dortmunder auf der Feithstraße, auf dem Parkplatz des Campus Hotels, einen Verkehrsunfall. Der Zeuge beobachtete, wie ein silberfarbener Aston Martin beim Ausparken einen anderen geparkten Mini Cooper touchierte. Der Zeuge habe anschließend beobachten können, wie der Unfallverursacher von einem Dritten angesprochen wurde. Kurz darauf fuhr der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit in Fahrtrichtung Hagen Boele davon. Der Zeuge habe daraufhin den unbekannten Dritten angesprochen und sich mi diesem ausgetauscht. Es stellte sich heraus, dass auch dieser 57-jährige Solinger den Unfall beobachtet und den Fahrer des Aston Martin darauf hingewiesen hatte. Die Zeugen konnten den Beamten das Kennzeichen des flüchtigen Pkw und eine Personenbeschreibung des Unfallverursachers mitteilen. Der Sachschaden am Mini Cooper wird auf einen etwa dreistelligen Betrag geschätzt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das hiesige Verkehrskommissariat.

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