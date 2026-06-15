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Polizei Hagen

POL-HA: 38-Jähriger muss nach Beleidigungen und Ignorieren eines Platzverweises in Gewahrsam

Hagen-Mitte (ots)

Bei einem Einsatz am Freitag (12.06.2026) beleidigte ein 38-jähriger Randalierer zwei Polizeibeamtinnen. Aufgrund seines aggressiven und unkooperativen Verhaltens nahmen sie ihn in Gewahrsam.

Ein Busfahrer hatte gegen 10 Uhr die Polizei gerufen, da ein Fahrgast auf dem Boden des Busses lag und nicht auf sein Ansprechen reagierte. In der Körnersprache begaben sich die eingesetzten Beamtinnen in den Bus und sprachen den Mann an. Als sie ihn aus dem Fahrzeug begleiteten, wurde er zunehmend aggressiv. Der alkoholisierte Mann zeigte erhebliche Stimmungsschwankungen und beleidigte die Polizistinnen wiederholt. Sie sprachen dem 38-Jährigen einen Platzverweis aus, dem er aber nicht nachkam und die Beamtinnen weiterhin beleidigte. Sie fixierten ihn und nahmen ihn in Gewahrsam. Auf dem Weg zur Polizeiwache stellte er sich zeitweise schlafend und schrie kurz darauf wieder beleidigend herum. (rst)

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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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