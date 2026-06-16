Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrskontrolle wegen nicht angeschnalltem Beifahrer - Frau fährt ohne Führerschein

Hagen-Altenhagen (ots)

Polizeibeamte bemerkten auf ihrer Streifenfahrt am Montag (15.06.2026) gegen 18.30 Uhr, dass der Beifahrer in einem Mercedes-Benz GLC 300 nicht angeschnallt war. Sie entschieden sich, eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Bei der Überprüfung der Personalien der 32-jährigen Fahrerin stellten die Polizisten fest, dass die Remscheiderin keinen gültigen Führerschein hatte. Ihre Fahrerlaubnis wurde ihr vor etwa einem Jahr entzogen. Die Einsatzkräfte untersagten der 32-Jährigen die Weiterfahrt und sie erhielt eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (rst)

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