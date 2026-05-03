Polizei Lippe

POL-LIP: (rp) Lage

Ehrentrup - Scheunenbrand

Lippe (ots)

Am 01.05.2026, gegen 17:00 Uhr, konnten auf einem Grundstück an der Breitenheider Straße durch Zeugen verdächtige Geräusche wahrgenommen werden. Es könnte sich bei diesen Geräuschen um Feuerwerkskörper gehandelt haben. In der Folge geriet eine leerstehende Scheune und deren Anbau auf dem Gelände in Brand. Umfangreiche Löscharbeiten durch die alarmierte Feuerwehr waren nötig um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Kurz nach Brandentstehung konnten 4 Kinder / Jugendliche durch Zeugen beobachtet werden, die sich zuvor auf dem betreffenden Grundstück aufgehalten haben. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.

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