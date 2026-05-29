Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Ahrensburg

Ratzeburg (ots)

29.05.2026 | Kreis Stormarn | 28.05.2026 - Ahrensburg

Gestern soll es im Laufe des Tages zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ahrensburg gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 28.05.2026 sollen Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner zwischen etwa 06:45 Uhr und 15:00 Uhr genutzt haben, um in ein Einfamilienhaus in der Straße Vogelsang in Ahrensburg einzubrechen. Die Tatverdächtigen hätten die Räumlichkeiten durchwühlt, diverse Wertsachen entwendet und sich anschließend unerkannt entfernt. Der entstandene Sach- und Stehlgutschaden dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand im unteren fünfstelligen Bereich liegen.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und bittet nun um Zeugenhinweise. Wer hat im genannten Zeitraum im Nahbereich Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

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