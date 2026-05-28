Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Diebstahl von zwei hochwertigen Traktoren

Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

28.05.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 26.05.2026 - Alt-Mölln

In der Nacht von Montag zu Dienstag sollen von einem Betriebsgelände in Alt-Mölln zwei hochwertige Traktoren entwendet worden sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am 26.05.2026 gegen kurz vor 01:00 Uhr sollen sich Tatverdächtige auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Firmengelände in Alt-Mölln verschafft haben. Dort seien diese in zwei größere Traktoren der Marke John Deere eingedrungen, hätten einen Zaun gewaltsam beschädigt und anschließend die hochwertigen Landmaschinen entwendet. Wie die Fahrzeuge vom Tatort abtransportiert wurden ist unter anderem Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der entstandene Sach- und Stehlgutschaden dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand im unteren sechsstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei konnte die unbekannten Tatverdächtigen bislang nicht identifizieren und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat zur genannten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ratzeburg telefonisch unter 04541/8090 sowie per Mail über ratzeburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell