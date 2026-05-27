Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: BMW überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Ratzeburg (ots)

27.05.2026 | Kreis Stormarn | 26.05.2026 - Brunsbek

Gestern Abend kam es auf der Langeloher Straße bei Brunsbek zu einem Verkehrsunfall, wobei sich ein Fahrzeug überschlug und dessen Fahrer sich leicht verletzte.

Ein 18-jähriger Deutscher BMW-Fahrer soll am 26.05.2026 gegen 21:35 Uhr im Verlauf der Landestraße 160 von Kronshorst kommend in Fahrtrichtung Langelohe aus noch ungeklärter Ursache zunächst nach links von der Fahrbahn abgekommen sein und im dortigen Straßengraben einen Baum touchiert haben. Der BMW sei anschließend wieder aus dem Graben herausgefahren und soll sich auf der Fahrbahn überschlagen haben, ehe er auf der anderen Straßenseite im Graben zum Stehen kam.

Der Stormarner Fahrzeugführer konnte das total beschädigte Fahrzeug eigenständig verlassen. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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