Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verdacht des illegalen Kraftfahrzeugrennens auf der B 207

Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

27.05.2026 | Polizeidirektion Ratzeburg | 25.05.2026

Montagabend soll es im Bereich der B207 im Kreis Herzogtum Lauenburg zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen gekommen sein. Die Polizei kontrollierte beide beteiligten Autos und sucht nun Zeugen sowie mögliche Geschädigte.

Am 25.05.2026 gegen 19:40 Uhr wählte ein besorgter Verkehrsteilnehmer den Notruf, da ihm auf der B207 aus Richtung Mölln kommend in Fahrtrichtung Schwarzenbek zwei PKW der Marke Audi aufgefallen sein sollen. Bei beiden Audis- einer grau mit Hamburger Kennzeichen, einer schwarz mit Hamburger Kurzzeitkennzeichen- soll es sich um hochmotorisierte Modelle gehandelt haben und sie seien in sehr auffälliger Fahrweise geführt worden. Dabei sollen die Fahrer unter anderem mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, hätten verbots- und grob verkehrswidrig, zum Teil trotz Gegenverkehrs, überholt und dabei möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Nur durch das umsichtige Handeln der anderen sei es zu keinem Unfallgeschehen gekommen.

Die alarmierten Einsatzkräfte des Polizeiautobahnreviers Ratzeburg wollten die beiden nun hintereinander fahrenden Fahrzeuge einer Kontrolle unterziehen und setzten sich vor den grauen Audi. Der Fahrer soll zunächst das Anhaltesignal missachtet und versucht haben, sich der Kontrolle zu entziehen, konnte aber schlussendlich in Elmenhorst kontrolliert werden. Der schwarze Audi soll auf die A 24 in Richtung Hamburg aufgefahren sein und wurde im weiteren Verlauf durch Beamte der Polizei aus Glinde auf dieser festgestellt und an der Anschlussstelle Moorfleet (A1) auf Hamburger Stadtgebiet kontrolliert. Bei den beiden Fahrern soll es sich um 19- sowie 21-jährige Deutsche aus Hamburg gehandelt haben. Gegen beide Männer läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet möglicherweise durch das Fahrverhalten der beiden Männer gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich umgehend bei der Polizei in Schwarzenbek unter 04151/88940 sowie per Mail über schwarzenbek.pr@polizei.landsh.de zu melden.

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