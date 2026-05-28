Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verdacht der Brandstiftung - Polizei sucht Zeugen für Heckenbrand

Ratzeburg (ots)

28.05.2026 | Kreis Stormarn | 27.05.2026 - Reinbek

Gestern Morgen kam es in Reinbek aus noch ungeklärter Ursache zum Brand einer Hecke. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 01.00 Uhr meldete ein Anwohner den Brand einer Hecke in der Eichenallee. Die alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr begannen umgehend mit den Löscharbeiten des sich bereits ausbreitenden Heckenbrandes. Dennoch konnte ein Übergreifen auf die Dachverkleidung einer unmittelbar daneben stehenden Garage nicht verhindert werden. Die angrenzenden Wohnhäuser blieben unbeschadet. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Die Reinbeker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und schließt eine mögliche Brandstiftung nicht aus.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Brandortes gesehen habe, melde sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email unter Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de .

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