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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unbekannter verliert Bienenkästen auf der Autobahn
Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

28.05.2026 | Polizeidirektion Ratzeburg | 27.05.2026 | A1 bei Hamberge

In der Nacht von gestern zu heute soll ein unbekannter Fahrzeugführer mehrere Bienenkästen auf der A 1 verloren haben. Ein Auto wurde beim überfahren der Kästen beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am 27.05.2026 gegen kurz vor 23:00 Uhr soll ein Fahrzeugführer auf der A 1 in Fahrtrichtung Fehmarn kurz hinter dem Autobahnkreuz Lübeck aus bislang ungeklärter Ursache mehrere sogenannte Bienenbeuten verloren haben. Der Verkehrsteilnehmer habe seine Fahrt unerlaubt fortgesetzt. Mehrere Autos sollen über die Kästen gefahren sein. An einem Opel, gefahren von einem 22-jährigen Mann aus Bad Oldesloe, entstand ein Sachschaden.

Die Polizei leitete Ermittlungen ein.

Gesucht werden nun Zeugen, die Angaben zum möglichen Verursacher machen können oder den Vorfall beobachtet haben. Auch mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich umgehend bei der Autobahnpolizei in Bad Oldesloe unter 04531/17060 oder per Mail über badoldesloe.pabr@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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