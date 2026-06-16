Polizei Hagen

POL-HA: Rollerfahrer angefahren - Unfallverursacher flüchtet

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Hagen-Vorhalle (ots)

Ein 36-jähriger Rollerfahrer wurde am Samstagnachmittag (13.06.2026) von einem Auto angefahren. Er stürzte und musste ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher flüchtete.

Der 36-jährige Mann war mit seinem dreirädrigen Motorroller um etwa 15.45 Uhr auf der zweispurigen Weststraße in Richtung Wetter unterwegs, als ein schwarzer Geländewagen der Marke VW auf Höhe der Nöhstraße unvermittelt den Fahrstreifen vor ihm wechselte. Dadurch bremste er den 36-Jährigen so stark aus, dass er die Kontrolle über seinen Roller verlor. Dabei stieß er mit dem Heck des Geländewagens zusammen und stürzte auf die Fahrbahn. Er zog sich dadurch leichte Verletzungen zu. Zeugen versorgten den Rollerfahrer vor Ort. Der Unfallverursacher hatte sich derweil entfernt und keine schadensregulierenden Maßnahmen eingeleitet. Der 36-Jährige musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise, um den flüchtigen Fahrer zu ermitteln. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu dem schwarzen Geländewagen haben, melden sich bitte telefonisch unter der 02331 986 2066. (rst)

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