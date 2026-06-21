Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Versuchter Einbruch in Drabenderhöhe
Wiehl (ots)
Zwischen 10 Uhr am 17. Juni und 11 Uhr am 19. Juni (Freitag) versuchten Unbekannte, die Haustür eines Einfamilienhauses in der Straße "Zur Miebach" aufzuhebeln. Ohne Erfolg: Die Tür hielt stand und die Einbrecher machten keine Beute.
Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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