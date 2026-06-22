POL-GM: Pedelecs gestohlen

Marienheide (ots) - Auf Autokennzeichen hatten es Unbekannte in der Nacht auf Samstag (20. Juni) abgesehen. Die Diebe machten sich auf einem Park & Ride-Parkplatz in der Bahnhofstraße an vier Autos zu schaffen. An drei der geparkten Fahrzeuge rissen sie sowohl die vorderen als auch die hinteren Kennzeichen ab, bei einem vierten Fahrzeug nur das vordere. An allen Autos wurden dadurch die Kennzeichenhalterungen ...

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