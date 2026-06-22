Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Pedelecs gestohlen
Hückeswagen (ots)
Am Freitag (20. Juni) haben zwei Unbekannte in der Straße "Käfernberg" zwei Pedelecs gestohlen. Das schwarze Damen-Pedelec der Marke Kettler und das anthrazitfarbene Pedelec des Herstellers Liq waren zusammen mit einem Schoss an einer Laterne gesichert. Anwohner sahen gegen 18 Uhr, wie sich zwei Personen mit weißen Schuhen an den Pedelecs aufhielten. Als die Besitzer um 20 Uhr zu ihren Rädern zurückkehrten, waren beide Pedelecs verschwunden. Hinweise nimmt Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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