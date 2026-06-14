Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Messer und Gaswaffe nach Ladendiebstahl sicher

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Essen (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in einer Drogerie am Essener Hauptbahnhof fanden Bundespolizisten am Samstagabend (13. Juni) bei einem 18-Jährigen eine Gaswaffe sowie ein Messer. Die Beamten beschlagnahmten die Waffen und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Gegen 17:20 Uhr informierte ein Ladendetektiv die Bundespolizei über einen Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt im Essener Hauptbahnhof. Laut dem Mitarbeiter soll ein 18-jähriger Deutscher Waren aus den Verkaufsregalen entnommen und das Geschäft anschließend verlassen haben, ohne diese zu bezahlen. Der Detektiv hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest. Die eingesetzten Beamten kontrollierten den Essener und durchsuchten ihn nach Ausweisdokumenten. Dabei fanden sie eine Gaswaffe sowie ein Messer, die der Mann griffbereit in seinem Gürtel mitführte. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten die Gegenstände umgehend und brachten den Tatverdächtigen zum Bundespolizeirevier Essen. Nach erfolgter Belehrung räumte der 18-Jährige den Diebstahl ein. Die Identität stellten die Beamten mittels Fingerabdruckscan zweifelsfrei fest. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Deutsche entlassen.

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