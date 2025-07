POL-MA: Heidelberg: Gebäude und Fahrzeug durch Farbe beschädigt- Zeugenaufruf

Mannheim (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 20:00 Uhr und 03:00 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt in einen Kiosk in der Niederfeldstraße und durchwühlten dort den Verkaufsraum. Was genau entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der bislang entstandene Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag ...

mehr