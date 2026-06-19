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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Bandendiebstahl, Zeugenaufruf

Offenburg (ots)

Nach ersten Erkenntnissen sollen am Donnerstag in der Saarlandstraße, drei Personen für einen Bandendiebstahl verantwortlich gewesen sein. Die Unbekannten sollen einen auf einem Fahrrad festgeschraubten Fahrradkorb entwendet und selbiges Vorgehen bei einem weiteren Fahrrad versucht haben, zu wiederholen. Hierbei sei das Schloss des zweiten Fahrrads zerstört worden, wie durch eine Zeugin beobachtet werden konnte. Das dann unverschlossene Fahrrad wurde zur Eigentumssicherung auf das Polizeirevier Offenburg verbracht. Im Nahbereich, in einer Gasse hinter einem Park konnte das zerstörte Fahrradschloss aufgefunden werden. Der entwendete Fahrradkorb blieb jedoch verschwunden. Zwei der drei mutmaßlichen Täter konnten durch den Streifendienst im Tatortnahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich bei ihnen um zwei 44 und um einen 47 Jahre alten Männer. Da ebenfalls nicht bekannt ist, wem das herrenlose Fahrrad der Marke KETTLER ALU-RAD City-Cruiser im Wert von etwa 100 Euro gehört, suchen die Beamten des Polizeireviers Offenburg nach dem Eigentümer sowie nach weiteren Zeugen, die verdächtige Beobachtungen oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können. Unter der Telefonnummer 0781 21-2200 wird um Kontaktaufnahme gebeten.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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