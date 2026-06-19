Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Illegales Motorradrennen, Zeugenaufruf

Baden-Baden (ots)

Nach ersten Erkenntnissen befuhren am Mittwochabend im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 21 Uhr mehrere Motorradfahrer mit augenscheinlich höchstmöglicher Geschwindigkeit die Kurven auf der Schwarzwaldhochstraße zwischen Baden-Baden und Plättig-Bühlerhöhe. Nach Angaben eines Zeugen sollen die Biker die Strecke wiederholt mit hoher Geschwindigkeit und riskanter Fahrweise auf- und abgefahren sein, wobei bei den Kurvenfahrten Funken erzeugt worden seien, die bis auf die Fahrbahnseite des Zeugen geschlagen hätten. Bei den dortigen Parkplätzen sollen sich vermehrt Motorradfahrer getroffen und das Rennen gefilmt haben. Das Polizeirevier Baden-Baden bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 zu melden.

Angesichts der zuletzt vermehrt geschehenen Unfälle, welche schwere Verletzungen für Motorradfahrer zur Folge hatten, sowie aus aktuellem Anlass illegaler Motorradrennen, gibt die Polizei folgende Präventionshinweise:

- Die Straße ist keine Rennstrecke. Illegale Rennen gefährden unbeteiligte Menschen und das eigene Leben massiv und werden strafrechtlich verfolgt. - Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit bleibt eine der Hauptursachen für schwere Motorradunfälle. Fahren Sie stets vorausschauend, bremsbereit und verantwortungsvoll, damit alle sicher ankommen.

/lb

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