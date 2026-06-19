POL-OG: Oberkirch, Bottenau - Mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
Oberkirch, Bottenau (ots)
Kurz nach dem Diebstahl zweier Fahrräder am Dienstag bei der Mülldeponie Meisenbühl, konnte ein 28-jähriger Mann von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeipostens Oberkirch auf der Straße mit den zwei Fahrrädern angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der Personalienüberprüfung des Endzwanzigers konnten zwei Ausschreibungen mit ausstehenden Geld- bzw. Ersatzfreiheitstrafen festgestellt werden. Da der mutmaßliche Fahrraddieb den ausstehenden vierstelligen Betrag nicht begleichen konnte, wurde er im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
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