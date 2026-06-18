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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Öffentlichkeitsfahndung - Nachtragsmeldung

Rastatt (ots)

Der seit dem 12. März 2026 als vermisst gemeldete 21-jährige Doulama A. hat sich am 12. Juni wieder wohlbehalten zurückgekehrt.

/vo

13.03.2026 - POL-OG: Rastatt - Öffentlichkeitsfahndung

Der 21-jährige Doulama A. wurde am Donnerstag, 12.03.2026 um 6 Uhr durch den Stationsarzt des Klinikums in Rastatt als vermisst gemeldet, nachdem er das Klinikum in der Nacht zum Donnerstag ohne bekanntes Ziel verlassen hatte. Bekannte Hinwendungsorte wurden ohne Erfolg überprüft, weitere sind nicht bekannt. Eine genauere Lokalisierung durch das mitgeführte Mobiltelefon war nicht möglich. Eine hilflose Lage kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der 21-Jährige wird als schlank mit westasiatischem Aussehen beschrieben. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten geben können, werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme gebeten.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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