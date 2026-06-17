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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Dienstag (16.06.2026) im Zeitraum von 15.30 Uhr bis 16.15 Uhr entwendete ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Rucksack aus einem Spind in einer Umkleide eines Fitnessstudios in der Neuburger Straße. Während ein 18-Jähriger beim Sport an der Örtlichkeit war, öffneten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf unbekannte Weise dessen Spind und entwendeten sowohl das Schloss, als auch den Rucksack samt Inhalt. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der 0821/323-2310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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