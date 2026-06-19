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POL-OG: Rastatt - In Mülltonne versteckt und trotzdem vorläufig festgenommen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Rastatt - In Mülltonne versteckt und trotzdem vorläufig festgenommen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
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Rastatt (ots)

Auch der Unterschlupf in einer grünen Mülltonne hat einen 24-Jährigen am Dienstagabend nicht vor seiner vorläufigen Festnahme bewahrt, nachdem er zuvor bei einer Verkehrskontrolle im Bereich der Bahnhofstraße flüchten konnte. Der Mittzwanziger war mit einem E-Scooter in Richtung "An der Ludwigsfeste" unterwegs und wurde gegen 20 Uhr von Beamten des Polizeireviers Rastatt angehalten. Bei der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte auf eine Drogenbeeinflussung des Mannes. Weiterhin konnten bei dem E-Scooter-Fahrer mehrere portionierte Verpackungen mit Betäubungsmittel aufgefunden werden. Überdies stellte sich heraus, dass der von ihm benutzte E-Scooter kurz zuvor im Schlosspark gestohlen wurde. Während der Überprüfungen nutzte der Kontrollierte einen günstigen Moment aus, um zu Fuß zu flüchten. Mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers wurde nach dem 24-Jährigen intensiv gefahndet. Letztlich konnte eine Streifenbesatzung den Gesuchten, versteckt in einer grünen Mülltonne, in der Prinz-Eugen-Straße aufspüren und vorläufig festnehmen. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung, wegen Diebstahls und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. /wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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