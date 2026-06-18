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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Lahr (ots)

In Lahr wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die bislang unbekannten Täter sollen zwischen 23:30 Uhr und 9 Uhr auf insgesamt acht parkenden Autos im Lahrer Süden ihre Spuren hinterlassen haben. An den in einer Reihe parkenden Fahrzeugen sollen am Donnerstagmorgen nahezu identische Kratzspuren festgestellt worden sein, die sich auf verschiedene Karosserieteile verteilt haben sollen. Der Sachschaden wird derzeit auf ungefähr 15.000 Euro geschätzt. Personen, die zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen im Bereich der Straße "Im Sulzbachfeld" Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 07821 277-0 mit dem Polizeirevier Lahr in Verbindung zu setzen.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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