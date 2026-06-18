POL-OG: Offenburg - Verdacht der illegalen Prostitution
Offenburg (ots)
Wegen des Verdachts der illegalen Prostitution wurde am Mittwochabend nach einem Hinweis ein Verfahren gegen drei Frauen eingeleitet. Ein Mann hatte zurückliegend in Albersbösch eine Wohnung arglos an drei Frauen vermietet. Als er nun jedoch einen Hinweis bekam, dass diese darin der Prostitution nachgehen sollen, wendete er sich an die Polizei. Zwischenzeitlich war auch ein weiterer Hinweis hierzu eingegangen, weshalb die im Sperrbezirk befindliche Wohnung überprüft wurde. Hier konnten die drei Frauen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren in entsprechender Kleidung und einem anwesenden Kunden angetroffen werden. Nach Erhebung einer Sicherheitsleistung, haben Beamte der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.
/rs
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