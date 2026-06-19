Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim, Bad Peterstal-Griesbach - Hilfe dank aufmerksamer Bürgerinnen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Kuppenheim, Bad Peterstal-Griesbach (ots)

In der vergangenen Woche konnte die Polizei, dank Meldungen von aufmerksamen Bürgerinnen, gleich mehreren Menschen in Not helfen. In Kuppenheim meldete eine 77-jährige Frau am Montag eine mutmaßlich hilflose Lage ihres Nachbarn. Dieser sei gesundheitlich angeschlagen und habe einen vereinbarten Termin nicht wahrgenommen. Auch auf Anrufe und das Betätigen der Türklingel hätte er nicht reagiert. Da aber feststand, dass sich der 61-jährige Mann zuhause befinden musste, betrat die hinzugerufene Feuerwehr Kuppenheim die Wohnung über ein offenstehendes Fenster. Dort konnten sie den Nachbarn der Seniorin auffinden, der sich in einer medizinischen Notlage befand. Der 61-Jährige konnte dank des Anrufs seiner Nachbarin rechtzeitig in eine Klinik gebracht werden.

Einer weiteren Person konnte am Samstag dank einer 70-jährigen Frau geholfen werden. Sie habe in Bad Peterstal-Griesbach eine Frau auf der B28 laufend festgestellt. Weil diese einen verwirrten und geschwächten Eindruck gemacht haben soll, brachte sie die Frau in ihrem eigenen Auto auf das Polizeirevier Kehl. Dort konnten die Beamten in Erfahrung bringen, dass die Frau aus einem Offenburger Heim abgängig ist. Wegen ihres geschwächten Zustands wurde sie zunächst in ein Klinikum gebracht.

/lh

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