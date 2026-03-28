Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Einbruch in Schule

Herzlake (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 25. März 2026, 16:30 Uhr, bis Donnerstag, 26. März 2026, 07:00 Uhr, kam es an einer Schule in der Bookhofer Straße in Herzlake zu einem Einbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zum Hausmeisterraum, indem er ein kleines Kunststofffenster beschädigte. Durch dieses Fenster gelangte er in die Räumlichkeiten. Es wurde ein Akkuschrauber der Marke "Makita" inklusive zweier Akkus sowie Lebensmittel entwendet. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Herzlake unter der Rufnummer (05962)877760 entgegen.

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