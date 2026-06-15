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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Dreiradfahrer mit knapp vier Promille unterwegs (14.06.2026)

Konstanz (ots)

Ein Dreiradfahrer ist am Sonntagnachmittag mit fast vier Promille unterwegs gewesen. Gegen 15 Uhr teilte eine Zeugin einen Dreiradfahrer auf der August-Borsig-Straße mit, der auffällig Schlangenlinien fahre. Im Rahmen der sofortigen Fahndung konnte der 62-Jährige samt seines dreirädrigen Volta-Kleinkraftrads an einer Tankstelle in der Carl-Benz-Straße festgestellt werden. Ein bei dem Mann durchgeführter Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von knapp vier Promille.

Der 62-Jährige musste sein Dreirad daraufhin stehenlassen und die Polizisten zur Blutentnahme auf das Polizeirevier begleiten.

Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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