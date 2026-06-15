POL-KN: (Vöhrenbach, L 175
Schwarzwald Baar Kreis) Zwei verletzte Motorradfahrer nach Unfall (14.06.2026)
Vöhrenbach - L 175 (ots)
Bei einem Unfall auf der Landesstraße 175 zwischen St. Georgen und Rohrbach haben sich zwei Motorradfahrer verletzt. Ein 61-jähriger Harley-Fahrer wollte von der L 175 auf die Straße "Holzdobelweg" abbiegen. Hierzu stoppte er seine Maschine ab. Ein hinter ihm fahrender 67-jähriger - ebenfalls auf einer Harley - bemerkte dies zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Bei dem Versuch links an dem Motorrad des Vordermanns vorbei zu fahren, blieb er an dessen Maschine hängen und die Beiden und stürzten. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus. Den Unfallverursacher mit schweren, seinen Kumpel mit leichten Verletzungen.
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