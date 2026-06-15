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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach, L 175
Schwarzwald Baar Kreis) Zwei verletzte Motorradfahrer nach Unfall (14.06.2026)

Vöhrenbach - L 175 (ots)

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 175 zwischen St. Georgen und Rohrbach haben sich zwei Motorradfahrer verletzt. Ein 61-jähriger Harley-Fahrer wollte von der L 175 auf die Straße "Holzdobelweg" abbiegen. Hierzu stoppte er seine Maschine ab. Ein hinter ihm fahrender 67-jähriger - ebenfalls auf einer Harley - bemerkte dies zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Bei dem Versuch links an dem Motorrad des Vordermanns vorbei zu fahren, blieb er an dessen Maschine hängen und die Beiden und stürzten. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus. Den Unfallverursacher mit schweren, seinen Kumpel mit leichten Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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