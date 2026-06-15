Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, A 864

Schwarzwald Baar Kreis)

Bad Dürrheim - A 864 (ots)

Durch eine Unaufmerksamkeit hat sich am Sonntag, gegen 16 Uhr, auf dem Autobahnzubringer 864 ein Unfall mit einem Leichtverletzten ereignet. Der 89-jährige BMW-Fahrer geriet im Baustellenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Warnbarke. Diese verkeilte sich im Radkasten, wodurch der Senior nicht mehr lenken konnte. In der Konsequenz prallte er gegen die rechte Leitplanke und weitere Warnbarken. An seinen Wagen entstand indes Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Während der Unfallverursacher an Ort und Stelle medizinisch versorgt wurde, kümmerte sich ein Abschleppdienst um den BMW.

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