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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, A 864
Schwarzwald Baar Kreis)

Bad Dürrheim - A 864 (ots)

Durch eine Unaufmerksamkeit hat sich am Sonntag, gegen 16 Uhr, auf dem Autobahnzubringer 864 ein Unfall mit einem Leichtverletzten ereignet. Der 89-jährige BMW-Fahrer geriet im Baustellenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Warnbarke. Diese verkeilte sich im Radkasten, wodurch der Senior nicht mehr lenken konnte. In der Konsequenz prallte er gegen die rechte Leitplanke und weitere Warnbarken. An seinen Wagen entstand indes Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Während der Unfallverursacher an Ort und Stelle medizinisch versorgt wurde, kümmerte sich ein Abschleppdienst um den BMW.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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