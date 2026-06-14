Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unklare Bedrohungslage - 24-h-Flohmarkt teilweise gesperrt (14.06.2026)

Konstanz (ots)

Am frühen Morgen ist es zu einer unklaren Bedrohungslage auf dem 24-Stunden-Flohmarkt gekommen. Bis zur weiteren Abklärung sind aktuell die Bereiche Kleinvenedig und Hafenstraße gesperrt. Ebenso betrifft dies den Bahnhof. Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung besteht nach derzeitiger Lagebeurteilung nicht. Dennoch wird die Bevölkerung gebeten, den Aufenthalt in diesem Bereich zu meiden und den Anweisungen der Polizeikräfte unbedingt Folge zu leisten. Wir berichten nach.

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