POL-KN: (Konstanz) Unklare Bedrohungslage - 24-h-Flohmarkt teilweise gesperrt (14.06.2026)
Konstanz (ots)
Am frühen Morgen ist es zu einer unklaren Bedrohungslage auf dem 24-Stunden-Flohmarkt gekommen. Bis zur weiteren Abklärung sind aktuell die Bereiche Kleinvenedig und Hafenstraße gesperrt. Ebenso betrifft dies den Bahnhof. Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung besteht nach derzeitiger Lagebeurteilung nicht. Dennoch wird die Bevölkerung gebeten, den Aufenthalt in diesem Bereich zu meiden und den Anweisungen der Polizeikräfte unbedingt Folge zu leisten. Wir berichten nach.
Rückfragen bitte an:
Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1010
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell