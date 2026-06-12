Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Betrüger erbeuten Wertgegenstände nach Anruf - Zeugenaufruf (11.06.2026)

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Ein falscher Polizeibeamter hat eine Seniorin am Donnerstagmittag um einen größeren Geldbetrag betrogen. Die Seniorin erhielt zunächst einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten, der behauptete, dass bei festgenommenen Einbrechern Zettel mit ihrer Adresse gefunden wurden. Dem unbekannten Täter gelang es so auf die Geschädigte einzuwirken, dass sie Wertgegenstände in einem sechsstelligen Bereich, gegen 13 Uhr, an einen angeblichen "Polizisten" an der Haustür übergab. Im Nachhinein verständigte sie die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Der Polizei liegt folgende Personenbeschreibung des Geldabholers vor:

Männlich, circa. 180 Zentimeter groß, 25 Jahre alt, schlank und dunkelblonde Haare.

Die Kriminalpolizei in Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die am Donnerstagabend im Bereich der Schramberger Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten, sich unter Tel. 0741 477-0, zu melden.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei nochmals eindringlich vor angeblichen "Polizisten", die ihre Opfer über das Telefon ausfragen oder sogar zur Herausgabe von Geld und Wertsachen verleiten. Die "echte Polizei" nimmt niemals Geld, wertvolle Münzen oder sonstige Wertsachen in Empfang.

Egal, ob sich der Anrufer als "Polizeibeamter" ausgibt oder sich mit einer anderen Masche, wie dem "Enkeltrick" oder dem "Schockanruf", am Telefon meldet und um eine Überweisung, um die Herausgabe von Bargeld oder Wertsachen bittet: hinter jedem dieser Anrufe steckt der Versuch krimineller Banden, auf unlautere Art und Weise an das Vermögen ihrer Opfer zu gelangen.

Seien Sie deshalb bei solchen Anrufen äußerst misstrauisch, geben Sie nach solchen Anrufen kein Bargeld oder Wertsachen heraus und verständigten Sie die "echte Polizei" direkt über die 110.

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